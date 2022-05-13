Авторы «Доктора Стрэнджа 2» обсуждали появление Дэдпула в фильме

13.05.2022
Актер Райан Рейнольдс мог сняться в камео в роли Уэйда Уилсона в картине «В мультивселенной безумия», сообщил ComicBook.
По словам сценариста сиквела «Доктора Стрэнджа» Майкла Уолдрона, он и его коллеги рассматривали возможность появления Дэдпула в исполнении Райана Рейнольдса. Он подчеркнул, что команда сценаристов «В мультивселенной безумия» говорила «обо всем», поскольку в фильме могли появиться самые разные герои.
«Я думаю, что при работе над фильмом мы обсуждали вообще все. Было бы безумием не поднять вопрос о Дэдпуле, однако эта идея показалась неправильной», — сказал он в разговоре с изданием.
Райан Рейнольдс сыграл Болтливого наемника в двух фильмах, снятых Тимом Миллером и Дэвидом Литчем. В настоящее время разрабатывается триквел «Дэдпула», режиссером которого выступает Шон Леви. Ранее он работал с Рейнольдсом в «Главном герое» и «Проекте «Адам».
Фото: кадр из фильма «Дэдпул»