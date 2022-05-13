Летние кинотеатры в Москве начинают новый сезон

13.05.2022
14 мая киносеть «Москино» откроет две площадки в парках «Музеон» и «Фили», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Летние кинотеатры будут ежедневно показывать по два фильма. Площадки будут начинать работу в 20:30.
Зрительный зал в «Музеоне» рассчитан на 220 человек. В дождливую погоду он не будет работать. Летний кинотеатр в «Филях» может разместить 110 зрителей. Он оборудован навесами, что позволит проводить киносеансы в дождь.
Новый сезон откроется показом мюзикла «Поющие под дождем». Работа площадок может продлиться до конца сентября в случае благоприятной погоды.
Фото: pixabay