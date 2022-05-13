Зрители усомнились в честности итогов полуфиналов «Евровидения-2022»

13.05.2022
По их мнению, оценки исполнителей в полуфинальном этапе песенного конкурса могли сфальсифицировать, пишет The Mirror.
По информации издания, зрители высказались в соцсетях, назвав заниженными оценки выступлений певицы Ронелы Хаяти из Албании и группы Citi Zeni из Латвии. Также они усомнились в честной оценке выступления нидерландской певицы S10. По их мнению, ее номер уступал другим представлениям. Однако она прошла в финал, а латвийцы и албанка — нет.
Издание также процитировало Райлана Кларка, который вместе со Скоттом Миллсом выступил ведущим британской трансляции «Евровидения-2022». Озвучив полный список победителей первого полуфинала, он сообщил, что пережил «несколько потрясений».
Заключительный этап конкурса состоится 14 мая.
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