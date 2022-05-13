Иосиф Пригожин заявил о готовности сделать свое «Евровидение»

13.05.2022
Об этом российский музыкальный продюсер сообщил в разговоре с РИА Новости.
По мнению Иосифа Пригожина, в России стоит создать свой песенный конкурс, который заменит «Евровидение».
«Я готов сделать свой конкурс "Евровидение" — у меня есть много опыта», — сказал он.
Продюсер добавил, что в середине 1990-х годов придумал и запустил музыкальную премию «Золотой граммофон». Сегодня она является одной из главных наград для отечественной эстрады.
Ранее организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в 2022 году в связи с украинским кризисом. Аналогичное решение приняли в отношении Беларуси.
Фото: Рixabay