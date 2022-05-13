Клип «Ленинграда» об экономике и санкциях посмотрели 1,4 млн раз за сутки

13.05.2022

Клип «Ленинграда» об экономике и санкциях посмотрели 1,4 млн раз за сутки
Новое видео Сергея Шнурова и его группы на песню «Наша экономика» появилось на YouTube-канале «Ленинграда» 12 мая.

На момент написания заметки ролик, посвященный импортозамещению, санкциям и другим экономическим вопросам, собрал 1,4 млн просмотров. Также он занял первую строчку среди музыкальных видео на YouTube -вкладке «В тренде».

Сергей Шнуров снялся в клипе в роли корреспондента, который рассказывает ведущей новостного выпуска о состоянии отечественной экономики, находясь на заводе. 

Предыдущий клип «Ленинграда» и Шнурова на песню «Иноагент» собрал 2 млн просмотров за две недели с публикации.

Фото: pixabay