Алиса Селезнева, Чиполлино и Буратино появятся на больших экранах

13.05.2022
Летом в кинотеатрах стартует показ легендарных отечественных мультфильмов, сообщается на сайте «Централ Партнершип».
С 1 июня начнутся показы «Приключений Буратино» Дмитрия Бабиченко и Ивана Иванова-Вано (1959). С 9 июня — «Чиполлино» режиссера Бориса Дежкина (1961). С 16 июня в кинотеатрах появится «Тайна третьей планеты» Романа Качанова (1981). Показы организуют кинокомпания «Централ Партнершип» и студия «Союзмультфильм».
Зрители увидят восстановленные версии анимационных фильмов, максимально приближенные к оригинальному качеству. К реставрации «Тайны третьей планеты» присоединилась одна из создательниц мультфильма, художник-постановщик, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Орлова.
Фото: кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты»