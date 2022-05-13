В Екатеринбурге проходит фотовыставка о детях, живущих на Донбассе

13.05.2022

В Екатеринбурге проходит фотовыставка о детях, живущих на Донбассе

Фотовыставка с работами военных корреспондентов «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса» проходит в Екатеринбурге на площади у Храма на Крови. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Екатеринбургской епархии.

На каждом баннере представлена фотография и история ребенка, живущего под постоянными обстрелами.

Как уточняют в пресс-службе, дети рассказывали корреспондентам о том, как они живут, учатся прятаться от снарядов и по звуку различают калибры «прилетов».

Ознакомиться с выставкой можно будет до конца августа.

Фото: Pixabay