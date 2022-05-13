Сергей Юшкевич не поддержал «возвращение» Владислава Галкина в «Диверсант»

13.05.2022
Актер прокомментировал воссоздание лица и голоса Галкина с помощью компьютерной графики в интервью StarHit.
В четвертом сезоне сериала «Диверсант: Идеальный штурм» появился капитан Калтыгин, которого в предыдущих сериях играл Владислав Галкин. Его внешность и голос воссоздали с помощью технологий.
Актер Сергей Юшкевич, сокурсник и друг Владислава Галкина, высказался против подобных экспериментов. «Попытки "воскрешения" даже с помощью технологий печальны. Потому что ту харизму, природу, неистовство, которое всегда было во Владе, никакая программа не сможет восстановить», — пояснил он.
Актер театра и кино, заслуженный артист РФ Владислав Галкин скончался в 2010 году в возрасте 38 лет. Среди самых ярких фильмов и сериалов с его участием значатся «Этот негодяй Сидоров», «В августе 44-го...», «72 метра», «Дальнобойщики», «Каменская» и др.
Фото: pixabay