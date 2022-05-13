Школа драмискусства и Центр Мейерхольда показали первую совместную программу

13.05.2022
Театр «Школа драматического искусства» и Театрально-культурный центр имени Вс. Мейерхольда представили зрителям первый после объединения совместный творческий проект — музыкально-поэтическую программу, посвященную 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба театра.
«Стихи поэтов, не вернувшихся с Великой Отечественной войны — Павла Когана, Алексея Лебедева, Бориса Кострова, Сергея Рудакова и многих других, — прозвучат в исполнении заслуженного артиста РФ Игоря Яцко, заслуженной артистки РФ Марии Зайковой, Федора Леонова, Евгения Полякова, Анастасии Приваловой, Регины Хакимовой, Галины Селяковой, Арины Федосенко, Ивана Товмасяна», — говорится в сообщении.
Режиссером постановки, которая называется «...И мужество, как знамя, пронесли», выступил Игорь Яцко, художник — Ольга Левенок.
Фото: Pixabay