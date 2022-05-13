Виктор Сухоруков объяснил уход из Театра Вахтангова

О причинах завершения сотрудничества с Театром имени Евгения Вахтангова артист рассказал в интервью изданию StarHit.





Актер Виктор Сухоруков семь лет играл одну из ключевых ролей в спектакле «Улыбнись нам, Господи» Римаса Туминаса в Театре Вахтангова в качестве приглашенного артиста. Недавно он ушел из театра, после чего роль Авнера Розенталя получил Сергей Маковецкий.





«Я всегда был в этом театре приглашенным артистом, по сути, чужим — там свой мир, свои порядки и законы. Честно скажу, не хотел [уходить], но к этому привели обстоятельства, — сказал Сухоруков. — В определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева». По его словам, Князев — «мэтр Театра Вахтангова, одна из главных его звезд, столп, глыба, народный артист».





Ранее Сухоруков покинул Театр Моссовета, в труппе которого прослужил 12 лет. Он объяснил решение тем, что не нашел контакта с новым руководством.





Фото: кадр из фильма «Брат»