Шахназаров оценил участие Хаматовой в моноспектакле в Риге

13.05.2022
Комментарий журналиста Михаила Шахназарова прозвучал в выпуске его ютьюб-шоу «Шах и Мат» от 12 мая.
Российская актриса Чулпан Хаматова, переехавшая в Латвию, впервые появится на сцене Нового Рижского театра в постановке худрука Алвиса Херманиса. Моноспектакль Post Scriptum, который станет последней премьерой сезона, дебютирует 15 июня.
При создании постановки использовались публикации убитой журналистки Анны Политковской, а также запрещенный царской цензурой отрывок из романа «Бесы» Федора Достоевского.
«Но история, созданная для шоу, о другом — о сознании, совести и подсознании России (и не только) в контексте последних событий», — сообщается на сайте театра.
Комментируя анонс спектакля, Шахназаров сказал: «По поводу бесов... Видимо, вы не так поняли роман великого Достоевского. Бесы не должны играть бесов и ставить бесов».
Фото: кадр из ютьюб-шоу «Шах и Мат»