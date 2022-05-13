В Красноярске проходит выставка работ местных художественных династий

В музее Ряузова в Красноярске открылась выставка работ художественных династий. Через произведения раскрываются истории из жизни семей местных художников, пишут Gornovosti.

Тему художественных династий полнее всего отражает работа Константина Войнова «Отражение». Здесь и его супруга, художница Людмила, и сам автор, и река Усолка, на которой он вырос, и фото ушедших уже родителей, и тканая дорожка на полу, и книги... Такой вот очень теплый и наполненный семейный портрет.





20 мая 2022 года на Ленина, 127, состоится музейная ночь по теме «Искусство объединяет». С 18.00 до 19.00 желающим предлагается кураторская экскурсия по выставке о художественных династиях Красноярска «Семейные истории». С 19.00 до 20.00 состоятся мастер-классы, а затем — творческая встреча с этнохудожниками Юлией и Евгением Поротовыми.





Фото: Руслан Рыбаков