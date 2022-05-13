Около 5 тыс. гостей приедут на театральный фестиваль имени Рыбакова в Тамбов

13.05.2022
Организаторы XV Межрегионального театрального фестиваля имени Николая Рыбакова в Тамбове, который проходит с 11 по 19 мая, готовятся принять около 5000 зрителей, сообщил в понедельник ТАСС и.о. директора областного учреждения культуры «Тамбовтеатр» Алексей Нешко.
«Готовимся принять около 5 тыс. зрителей. Фестиваль — ожидаемое мероприятие в Тамбове, за время его существования было показано около 90 спектаклей, в нем приняли участие более 40 театров. По традиции, которая была заложена на первых фестивалях, открывает смотр Малый театр России спектаклем „Не все коту масленица“ Александра Островского», — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что Малый театр России возвращается на фестиваль спустя порядка 10 лет.
Фото: Pixabay