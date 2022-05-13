Четыре школы креативных индустрий появятся на Дальнем Востоке

Школы откроют в Улан-Удэ, Чите, Магадане и Благовещенске. Работать они будут на базе детских школ искусств и колледжей. Об этом рассказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе рабочей поездки в Хабаровск.

— Всего к началу учебного года по всей стране откроются 32 школы креативных индустрий. На Дальнем Востоке будут созданы четыре таких школы. Наша главная задача — сделать так, чтобы молодые люди могли не только создать свой проект, но и добиться его монетизации, — поделилась Ольга Ярилова.На создание школ креативных индустрий на Дальнем Востоке из федерального бюджета выделено более 169 млн рублей. Во всех учреждениях уже начались поставки оборудования, программы разработаны. Планируется, что в каждой школе будут обучаться от 60 до 120 детей.

Фото: Минкультуры РФ



