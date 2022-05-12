В Казани отменили концерт группы «Би-2»

12.05.2022
Об отмене выступления сообщила депутат Госдумы от Татарстана Елена Ямпольская, передают «Казанские ведомости».
По ее словам, информация о казанском концерте рок-музыкантов, который должен был пройти летом на «Татнефть Арене», «является устаревшей и на данный момент уже не соответствует действительности».
«Как депутат ГД от Республики Татарстан осведомленно сообщаю: концерта не будет», — цитирует издание Елену Ямпольскую со ссылкой на ее соцсети.
Музыканты и их представители пока не комментировали сообщение. На сайте «Татнефть Арены» нет данных о грядущих мероприятиях с участием «Би-2».
Фото: Рixabay