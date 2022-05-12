В Казани отменили концерт группы «Би-2»

Об отмене выступления сообщила депутат Госдумы от Татарстана Елена Ямпольская, передают «Казанские ведомости».





По ее словам, информация о казанском концерте рок-музыкантов, который должен был пройти летом на «Татнефть Арене», «является устаревшей и на данный момент уже не соответствует действительности».







«Как депутат ГД от Республики Татарстан осведомленно сообщаю: концерта не будет», — цитирует издание Елену Ямпольскую со ссылкой на ее соцсети.





Музыканты и их представители пока не комментировали сообщение. На сайте «Татнефть Арены» нет данных о грядущих мероприятиях с участием «Би-2».





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