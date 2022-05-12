Дебютировал тизер сериала «Обитель зла»

Стриминговый сервис Netflix показал первый ролик по продолжению популярной зомби-франшизы на своем ютьюб-канале.





Действие шоу разворачивается в двух временных линиях. В 2022 году сестры Джейд и Билли и их отец Альберт Вескер переезжают в Новый Раккун-Сити. Со временем Джейд понимает, что ее отец, работающий в корпорации «Амбрелла», скрывает страшные тайны.





В 2036 году Джейд выживает в Лондоне после того, как мир поразила эпидемия вируса, превращающего людей в зомби. Девушку преследуют события прошлого, в том числе произошедшее с ее сестрой Билли в Раккун-Сити.





Альберт Вескер — один из главных антагонистов оригинальных игр. В серии фильмов с Миллой Йовович его играли Джейсон О’Мара и Шон Робертс.





Премьера «Обители зла», состоящей из восьми эпизодов, назначена на 14 июля на Netflix.





Фото: Рixabay