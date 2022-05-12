В Риме прошел митинг против отмены российской культуры

12.05.2022

В Риме прошел митинг против отмены российской культуры
Участники акции выразили несогласие с дискриминацией культуры России, сообщает РИА Новости.

По оценке агентства, митинг в центре итальянской столицы близ фонтана Треви собрал несколько десятков человек. Акцию организовала ассоциация «Друзья Великой России», которая с 2014 года занимается развитием культурных связей между Италией и РФ.

«Мы наблюдали за отменой курса по Достоевскому в Милане и балета Чайковского в Неаполе. Было много примеров, и нашу культуру, которая является частью мировой, начали ущемлять», — сказала агентству соорганизатор митинга Юлия Базарова.

По словам организаторов, акция призвана заявить о важности фундаментального права на знание.

Фото: Рixabay