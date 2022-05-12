Вышел трейлер сериала Amore More о свободных отношениях

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал ролик по оригинальному проекту на официальном YouTube-канале.





Драмеди Amore More — первый российский сериал, исследующий феномен полиамории, который вызывает дискуссии о «настоящих чувствах», этике и морали, говорится в пресс-релизе KION.





В центре истории — две пары, по разным причинам переживающие кризис в отношениях.





«Мне интересно, что происходит с институтом семьи сегодня. Люди ищут новые формы союзов и, что интересно, находят», — отметила режиссер, исполнительница одной из главных ролей Яна Гладких.





Также в проекте задействованы Александра Урсуляк, Юрий Чурсин и Андрей Бурковский. Сценарий написала Юлия Тупикина («Довлатов»).





Премьера Amore More назначена на 20 мая.





Фото: кадр из сериала Amore More, предоставлено пресс-службой KION