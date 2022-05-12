«Ленинград» выпустил клип на песню о российской экономике

12.05.2022

«Ленинград» выпустил клип на песню о российской экономике
Сергей Шнуров и музыканты группы представили видео на трек «Наша экономика» на своем YouTube-канале.

Новая песня группы «Ленинград» посвящена российской экономике, кризису, санкциям и импортозамещению. 

По сюжету лидер группы Сергей Шнуров выступает в роли корреспондента телеканала, который ведет репортаж с предприятия. 

«Производство ничего не производит», — начинает «журналист» свой рассказ. Он также говорит о создании отечественных фильмов, добыче нефти и газа, самолетах SuperJet и уехавших из России программистах.

Фото: Рixabay