«Ленинград» выпустил клип на песню о российской экономике

12.05.2022
Сергей Шнуров и музыканты группы представили видео на трек «Наша экономика» на своем YouTube-канале.
Новая песня группы «Ленинград» посвящена российской экономике, кризису, санкциям и импортозамещению.
По сюжету лидер группы Сергей Шнуров выступает в роли корреспондента телеканала, который ведет репортаж с предприятия.
«Производство ничего не производит», — начинает «журналист» свой рассказ. Он также говорит о создании отечественных фильмов, добыче нефти и газа, самолетах SuperJet и уехавших из России программистах.
Фото: Рixabay