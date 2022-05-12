Представитель Светланы Лободы опроверг информацию о концерте в России

Организатор концертов певицы Табриз Шахиди прокомментировал 5-tv.ru сообщения о приписываемых ей планах выступить во Владивостоке и извиниться перед россиянами.





По его словам, все выступления украинской исполнительницы Светланы Лободы в России отменены.





«Любые комментарии в текущем моменте будут излишними. Артистка отменила все свои ближайшие выступления на территории РФ. Это очередной вброс провокаторов, неучей и дезинформаторов», — сказал Шахиди, добавив, что сейчас у Лободы нет планов по возвращению на российскую сцену.





Ранее в ряде Telegram-каналов появилось сообщение о том, что Лобода может выступить во Владивостоке в июне. Также отмечалось, что на этом концерте она планирует извиниться перед россиянами за сказанные ранее слова. Источник информации не указывался.





Ранее Светлане Лободе и другим артистам запретили въезд в Россию на 50 лет.





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