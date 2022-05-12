Мировые сборы сиквела «Доктора Стрэнджа» превысили 500 млн долларов

К настоящему моменту фильм по киновселенной Marvel заработал 507,8 млн долларов, сообщил Deadline.





В американском прокате «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал 213,6 млн долларов. В остальных странах фильм заработал 294,2 млн. Лидерами среди зарубежных рынков стали Южная Корея, Великобритания и Мексика. В России фильм не вышел.





Сиквел «Доктора Стрэнджа» снял Сэм Рейми. К своим ролям вернулись Бенедикт Камбербэтч, Бенедикт Вонг, Элизабет Олсен и другие актеры.





Фото: кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»