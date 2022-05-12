Первый Студенческий киномарафон стартует в Москве

12.05.2022

Первый Студенческий киномарафон стартует в Москве
В рамках фестиваля в Доме кино покажут новые документальные и игровые короткометражные ленты, сообщается на сайте площадки.

14 и 15 мая Центральный Дом кино проведет Студенческий киномарафон, на котором студенты ВГИКа, Высших курсов сценаристов и режиссеров, ГИТРа, Московской школы кино и Академии Н.С. Михалкова представят свои работы.

В первый день пройдет показ короткометражек и подведение итогов конкурсной программы, во второй день ведущие представители киноиндустрии, в том числе кинофестивалей, телеканалов и онлайн-платформ оценят студенческие работы и дадут рекомендации по дальнейшему продвижению проектов.

Программу показов Академии Н.С. Михалкова можно увидеть на сайте.

Фото: Рixabay