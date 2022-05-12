Первый Студенческий киномарафон стартует в Москве

12.05.2022
В рамках фестиваля в Доме кино покажут новые документальные и игровые короткометражные ленты, сообщается на сайте площадки.
14 и 15 мая Центральный Дом кино проведет Студенческий киномарафон, на котором студенты ВГИКа, Высших курсов сценаристов и режиссеров, ГИТРа, Московской школы кино и Академии Н.С. Михалкова представят свои работы.
В первый день пройдет показ короткометражек и подведение итогов конкурсной программы, во второй день ведущие представители киноиндустрии, в том числе кинофестивалей, телеканалов и онлайн-платформ оценят студенческие работы и дадут рекомендации по дальнейшему продвижению проектов.
Программу показов Академии Н.С. Михалкова можно увидеть на сайте
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Фото: Рixabay