Юрий Грымов рассказал о работе над клипами Витаса и Алсу

Режиссер театра и кино поделился воспоминаниями о съемках дебютных видеоклипов артистов в интервью Давиду Виннеру для ютьюб-программы «Откройте, Давид!».





По словам Юрия Грымова, он придумал для Витаса прическу, шарф и жабры, появившиеся в клипе на песню «Опера № 2», который прославил его на всю Россию. Режиссер снял видео «за небольшие деньги», ему было интересно с нуля создать историю. Однако дальнейшее сотрудничество с певцом не сложилось.





«Когда я увидел по телевизору следующий клип, который снимал уже не я, мне было очень обидно», — сказал Грымов.





Также он снял четыре клипа для Алсу, в том числе дебютное видео на песню «Зимний сон», принесшее популярность певице.





«Когда мне привели ее и чемодан денег, я подумал: почему бы мне не заработать? Я сделал все это честно», — отметил режиссер. Он добавил, что ему обещали Porsche за то, что он сделает Алсу звездой. Он поверил и выполнил просьбу, однако автомобиль режиссеру не подарили.





Фото: кадр из ютьюб-шоу «Откройте, Давид!»