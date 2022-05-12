Кевин Спейси вернется на экраны в фильме о хане Батые

12.05.2022

Кевин Спейси вернется на экраны в фильме о хане Батые
Американский актер снимется в одной из главных ролей в исторической драме «1242 — Выход на запад», сообщил Deadline.

Действие фильма развернется в XIII веке, когда армия под командованием Батыя, внука Чингисхана и правителя Золотой Орды, прибывает в Восточную Европу. Неожиданная встреча меняет планы военноначальника, который останавливает дальнейшее продвижение войск в Европу. 

Режиссером фильма выступит венгерский режиссер Петер Шоош. Сценарий разработали Джоан Лейн и Арон Хорват. Вместе с Кевином Спейси («Красота по-американски», «Карточный домик») каст составят Эрик Робертс, Кристофер Ламберт, Теренс Стамп, Женевьева Флоренс и др. 

Съемки фильма стартуют в октябре 2022 года и пройдут в Венгрии и Монголии.

Фото: кадр из сериала «Карточный домик»