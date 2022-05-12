В Тюмени в пятый раз за два года перенесли концерт Гарика Сукачева

12.05.2022
Выступление рок-музыканта должно было состояться 13 мая во Дворце спорта, сообщает 72.RU.
Концерт Гарика Сукачева в столице Тюменской области перенесен с 13 мая на 9 ноября, отмечается на сайте оператора kassir.ru. Информацию о переносе выступления изданию подтвердил директор музыканта Виктор Майоров.
«По техническим причинам не получается приехать. Времена вносят свои коррективы, сначала COVID-19, потом всё остальное», — пояснил он в комментарии 72.RU.
Майоров выразил сожаление в связи с очередной отменой концерта, а также сказал, что надеется на приезд в Тюмень осенью.
С 2020 года концерты Гарика Сукачева в Тюмени отменяли и переносили уже пять раз, напомнило издание.
Фото: Рixabay