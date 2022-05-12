Надежда Бабкина рассказала, почему стала персоной нон грата в двух странах

В 2015 году власти Украины внесли народную артистку России в «черный список», рассказала певица в интервью телеканалу «360».





По словам Надежды Бабкиной, она выросла в многонациональном селе в Астраханской области, где говорили на разных языках. С детства она понимала украинский язык. Однако с 2015 года исполнительница стала нежелательной персоной на территории Украины, а ранее, с 2004 года — персоной нон грата в Азербайджане.





«Мне дали на Украине такой статус за то, что я приезжала и давала концерты на русском языке; за то, что я пела русские песни; за то, что я демонстрировала мир, доброту, любовь взаимопонимание. Ведь куда мы денемся с одной планеты?» — пояснила Бабкина.





Фото: кадр из фильма «Глупая звезда»