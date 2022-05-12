Иван Ургант может вернуться к работе в России

Российский шоумен может совместить гастроли и съемки в новой кинокартине, сообщает «Киноафиша».





12 мая на странице кинокомпании Bazelevs во «ВКонтакте» появилась фотография с разбитой тарелкой со съемочной площадки нового фильма. Снимок сопровождается датой — 1.12.2022.





«Киноафиша» предположила, что речь идет о дате премьеры новой части новогодней комедии «Ёлки», традиционно выходящей в декабре. Главные роли в предыдущих фильмах франшизы исполнили Иван Ургант и Сергей Светлаков. Поклонники ждут, что Ургант вновь появится в ленте, отметило издание.





Ранее сообщалось, что шоумен планирует гастроли за границей со сценической версией «Вечернего Урганта».





Фото: кадр из фильма «Ёлки новые»