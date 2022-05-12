Памятник Минину и Пожарскому будет открыт после реставрации ко Дню народного единства

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова ознакомилась с ходом реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Как сообщила глава ведомства, после завершения масштабных работ монумент будет открыт 4 ноября 2022 года.

По словам Ольги Любимовой, перед мастерами сегодня стоит непростая задача и большой объем работ, поскольку это первая с 1931 года полноценная реставрация одного из главных памятников страны. Сейчас ведутся работы по реставрации скульптурной композиции, двух барельефов и постамента, а также по воссозданию утраченных элементов памятника.

«На август намечено возвращение на постамент, затем последует благоустройство территории вокруг него. А открыт памятник будет, как мы ожидаем, 4 ноября. Образы Минина и Пожарского для многих являются олицетворением единства нашей страны, поэтому открытие монумента к этой дате вызывает особые чувства», — отметила министр.

Реставрация памятника началась в 2021 году. В связи с особенностями конструкции было принято решение не перевозить монумент, а переместить его рядом, на реставрационно-монтажный стол внутри специально созданного павильона. Соответствующая технология была одобрена научно-методическим советом при Минкультуры России. В январе 2022 года скульптурная группа была перенесена с постамента с помощью кран-балки.

Работы предполагают удаление технологического каркаса фигур и остатков формовочной смеси через технологические отверстия, реставрацию внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов.

Реставрационные работы ведутся на средства, выделенные Министерством культуры РФ, ПАО «ПСБ», а также за счет пожертвований организаций и частных лиц, собранных во время Всероссийской акции по сбору средств на реставрацию памятника.

Справочно:

Памятник Минину и Пожарскому — первый в России, посвященный народным героям, воздвигнутый на народные пожертвования. Монумент увековечил подвиг Народного ополчения и его предводителей — нижегородского посадского человека Кузьмы Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского, возглавивших освободительное движение русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века.

Первоначально памятник был установлен напротив входа в здание Верхних торговых рядов (ГУМ). Перемещение монумента к фасаду Покровского собора произошло летом 1931 года.

Фото: Минкультуры РФ