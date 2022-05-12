Подпорную стену Покровского собора впервые отреставрируют

12.05.2022
«Сегодня для нас крайне важно не допустить разрушения подпорной стены, которую прежде никогда не реставрировали. От состояния стены, ее укрепленности, зависит и будущая сохранность Покровского собора», — сообщила в четверг Ольга Любимова, посетившая храм Василия Блаженного.
Подпорная стена — значительно более позднее сооружение, чем сам собор. В 1817 году при благоустройстве Красной площади по проекту архитектора О.И. Бове собор был обнесен с двух сторон подпорной стеной и кованой решеткой.
Проблемные участки подпорной стены продемонстрировала заведующая музеем «Покровский собор» Татьяна Сарачева.
По словам Ольги Любимовой, в рамках предстоящих работ также запланировано устройство лестницы со стороны Васильевского спуска. Это будет способствовать организации лучшей доступности туристов и паломников, свяжет территорию собора с парком «Зарядье».
Согласно программе предполагаемых работ, составленной ФГУП ЦНРПМ, сами работы займут порядка 3 лет, без учета сроков на подготовку проектно-сметной документации.
Ольга Любимова также ознакомилась с ходом реставрационных работ внутри Покровского собора. Совместно с директором Государственного исторического музея Алексеем Левыкиным и заведующей музеем «Покровский собор» Татьяной Сарачевой она посетила галереи собора, центральную церковь Рождества Пресвятой Богородицы, а также придел Иоанна Блаженного.
Церковь Иоанна Блаженного (одна из 11 церквей собора) на протяжении почти всего XX века была недоступна для посещения. Сейчас она открыта для туристов и паломников.
В мероприятии также приняла участие директор Благотворительного фонда «Транссоюз» (осуществляет финансирование отдельных реставрационных работ в Покровском соборе с 2010 года) Ирина Костенец.
Фото: Минкультуры РФ