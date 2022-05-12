Подпорную стену Покровского собора впервые отреставрируют

Министерством культуры Российской Федерации принято решение о необходимости реставрации и укрепления подпорной стены Покровского собора на Красной Площади. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Сегодня для нас крайне важно не допустить разрушения подпорной стены, которую прежде никогда не реставрировали. От состояния стены, ее укрепленности, зависит и будущая сохранность Покровского собора», — сообщила в четверг Ольга Любимова, посетившая храм Василия Блаженного.

Подпорная стена — значительно более позднее сооружение, чем сам собор. В 1817 году при благоустройстве Красной площади по проекту архитектора О.И. Бове собор был обнесен с двух сторон подпорной стеной и кованой решеткой.

Проблемные участки подпорной стены продемонстрировала заведующая музеем «Покровский собор» Татьяна Сарачева.

По словам Ольги Любимовой, в рамках предстоящих работ также запланировано устройство лестницы со стороны Васильевского спуска. Это будет способствовать организации лучшей доступности туристов и паломников, свяжет территорию собора с парком «Зарядье».

Согласно программе предполагаемых работ, составленной ФГУП ЦНРПМ, сами работы займут порядка 3 лет, без учета сроков на подготовку проектно-сметной документации.

Ольга Любимова также ознакомилась с ходом реставрационных работ внутри Покровского собора. Совместно с директором Государственного исторического музея Алексеем Левыкиным и заведующей музеем «Покровский собор» Татьяной Сарачевой она посетила галереи собора, центральную церковь Рождества Пресвятой Богородицы, а также придел Иоанна Блаженного.

Церковь Иоанна Блаженного (одна из 11 церквей собора) на протяжении почти всего XX века была недоступна для посещения. Сейчас она открыта для туристов и паломников.

В мероприятии также приняла участие директор Благотворительного фонда «Транссоюз» (осуществляет финансирование отдельных реставрационных работ в Покровском соборе с 2010 года) Ирина Костенец.

Фото: Минкультуры РФ