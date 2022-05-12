Филиппа Киркорова раскритиковали за поездку на «Евровидение»

Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал пользователей соцсетей, высказавших недовольство поступком артиста. Об этом он рассказал «КП».





Народный артист России, Молдовы и Украины Филипп Киркоров сообщил в соцсетях о том, что прибыл на песенный конкурс «Евровидение» в Турин по специальному приглашению.





Мнения пользователей разделились — многие выразили недовольство его приездом, поскольку в этом году Россию не допустили до участия, голосования и просмотра шоу в связи с событиями на территории Украины.





Критик Сергей Соседов усомнился в том, что Киркорова пригласил организатор — Европейский вещательный союз. Он предположил, что приглашение поступило от частного лица.





«Разве он не понимает, что представляет страну, которую оскорбили? Это недальновидно и некрасиво, никакой доблести со стороны Киркорова здесь нет. И недовольство людей абсолютно справедливо», — сказал Соседов.





Он добавил, что стоит спросить у Киркорова, с какой целью он приехал на «Евровидение». «А вдруг он поехал вразумлять европейцев, что они несправедливо оскорбили Россию, а мы его тут ругаем? Но в любом случае это решение неуместное», — подчеркнул собеседник издания.





Финал «Евровидения-2022» состоится 14 мая.





Фото: Рixabay