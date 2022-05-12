Сергей Шнуров объяснил плюсы запрета русской культуры

Основатель группы «Ленинград» высказался по поводу отмены русской культуры в интервью Татьяне Толстой для ютьюб-шоу «Белый шум».





«Есть один огромный плюс — если что-то начинают запрещать, то к этому начинает проявляться очень мощный интерес. Поэтому я считаю, что русскую культуру нужно запрещать», — пояснил Сергей Шнуров.





Музыкант назвал «неплохим ударом» по западным странам запрет на произведения Чехова, Достоевского, Толстого, Бродского, Стравинского и других отечественных авторов.





«И сразу будет невероятный интерес к русской культуре», — заключил он.





Фото: кадр из ютьюб-шоу «Белый шум»