Лещенко и Басков стали народными артистами Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил удостоверения народных артистов Башкортостана Льву Лещенко и Николаю Баскову, говорится на сайте республиканского правительства.

«Легендарный советский и российский исполнитель Лев Лещенко и популярный певец Николай Басков удостоены почетных званий „Народный артист Башкортостана“. Удостоверения им вручил глава Башкортостана Радий Хабиров во время праздничного концерта, посвященного Дню Победы в Уфе, за большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность», — говорится в сообщении.





Лещенко в 2022 году исполнилось 80 лет, звание «Народный артист РСФСР» он получил в 1983 году, а в 2010-м стал народным артистом Южной Осетии. Баскову 45 лет, в 2009 году ему присвоили звание «Народный артист России».





Фото: Pixabay