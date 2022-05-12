Стартует второй поток киношколы Свердловской киностудии

Бесплатное обучение второго состава съемочной группы проводится при поддержке Министерства культуры РФ, сообщили в ведомстве.





12 мая в 17:30 в малом зале кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге состоится открытие киношколы. Во втором потоке будут готовить специалистов по цифровым изображениям DIT, вторых режиссеров, линейных продюсеров, ассистентов по реквизиту и ассистентов художников по костюмам.





«Одна из главных задач, которая стояла перед нашей командой при перезапуске киностудии — подготовить кадровый резерв для кинопроизводства. Надеюсь, что к концу лета на студии появится полный "боекомплект" из людей, которые могут снимать фильмы», — отметила генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева.





В первом потоке, прошедшем в 2021 году, были организованы курсы для осветителей, механиков камеры, ассистентов художника по гриму и художника-постановщика.





«Мы видим большой спрос на такое обучение. На второй поток мы получили более 1000 заявок — почти в два раза больше, чем на первый. В этом году наши курсы пройдет 91 студент, а в совокупности на двух потоках школы киностудия обучит 165 человек», — рассказал глава департамента образовательной деятельности студии Екатерина Самарина.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ