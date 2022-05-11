В «Иллюзионе» покажут первый звуковой докфильм с кадрами с заводов СССР

В рамках проекта «Культурный обмен» Госфильмофонд и галерея-мастерская ГРАУНД Солянка проведут киносеанс и экскурсию, сообщила пресс-служба кинотеатра.





13 мая в 17:00 в кинотеатре «Иллюзион» в Москве покажут документальную ленту «Комсомол — шеф электрификации» (1932). Экспериментальный фильм Эсфири Шуб стал первой звуковой документалкой с кадрами, снятыми на крупных советских заводах. Режиссер отмечала в воспоминаниях, что в основу фильма легли не только синхронные кадры, но и звуковые шумы, звуки станков, шум стройки и толпы, плеск воды, пение птиц и др.





Киносеанс дополнит показ фрагмента из киножурнала «Хочу все знать» об ученом Льве Термене, который изобрел музыкальный инструмент терменвокс.





После показа состоится экскурсия по выставке «Ресайкл саунд» в ГРАУНД Солянке. В экспозиции представлены звуковые объекты и саунд-инсталляции Александра Шишкина-Хокусая, Grey cake, Кати Ширшковой, Камиля Калектики и др. Куратор — Катя Бочавар.









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