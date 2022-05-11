Кирилл Серебренников снимает фильм с Беном Уишоу в роли Эдички

11.05.2022
Российский режиссер представит промо-ролик новой картины «Лимонов, баллада об Эдди» в Каннах, сообщил он в интервью Variety.
17 мая на Каннском кинофестивале представят фрагменты из фильма Кирилла Серебренникова, основанного на книге «Лимонов» французского писателя Эмманюэля Каррера.
Роль Эдуарда Лимонова исполняет английский актер Бен Уишоу («Парфюмер: история одного убийцы»), его супругу Елену Щапову играет Виктория Мирошниченко («Дылда»).
Съемки кинокартины стартовали в России и завершатся в Европе. Фильм планируется выпустить в 2023 году.
В этом году в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля представлен фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» с Аленой Михайловой и Одином Байроном в главных ролях.
Фото: Pixabay