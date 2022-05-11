В Иванове представят мюзикл по мотивам рассказов о Маугли

11.05.2022
Мюзикл «Маугли и Лия: история любви» поставили в Ивановском музыкальном театре, сообщается на сайте площадки.
12, 13 и 14 мая пройдут премьерные показы мюзикла для всей семьи по мотивам произведений Редьярда Киплинга.
В интерпретации Ивановского музыкального театра история о мальчике, воспитанном волками, превратилась в мюзикл с акробатическими номерами, хореографией на основе ушу, яркими декорациями и костюмами.
Режиссером-постановщиком мюзикла «Маугли и Лия» на музыку Егора Шашина и либретто Натальи Кузьминых выступил Сергей Сметанин из Санкт-Петербурга. Художник — заслуженный работник культуры РФ главный художник музтеатра Валентина Новожилова, балетмейстер — Елена Рыжова.
Фото: Рixabay