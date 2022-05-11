В Театре имени Комиссаржевской представят премьеру спектакля «Беглянки»

11.05.2022
Дебют новой постановки приурочен к юбилею творческой деятельности заслуженной артистки России Натальи Орловой, сообщается на сайте петербургского театра.
12 и 13 мая на Малой сцене Театра имени В.Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге состоятся премьерные показы лирической комедии «Беглянки» по пьесе Кристофа Дютюрона в постановке главного режиссера Леонида Алимова.
В центре истории — две женщины разных возрастов и разных судеб, которые неожиданно встречаются на дороге.
«От кого они бегут, почему оказались ночью на обочине дороги? Что им предстоит пережить вместе?» — на эти и другие вопросы попробует ответить спектакль.
Главные роли исполняют заслуженные артистки РФ Наталья Орлова и Татьяна Кузнецова. Над постановкой работают художница Алина Яковлева, художница по костюмам Юлиана Кошкина, художник по свету Денис Москвитин и др.
Фото: pixabay