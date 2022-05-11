В Москве представят альбом «Ольга Кручинина. Костюмы к известным фильмам»

11.05.2022
Книга станет первым иллюстрированным изданием, посвященным работе художника по костюмам в отечественном кинематографе, сообщили в пресс-службе «Иллюзиона».
14 мая в 18:00 в кинотеатре «Иллюзион» в Москве пройдет презентация альбома «Ольга Кручинина. Костюмы к известным фильмам» и показ киноленты «Каменный цветок».
В презентации примут участие авторы альбома — кандидат искусствоведческих наук, исследователь истории костюма в кино и творчества художников по костюмам Дина Харькова и художница по костюмам, автор блога о кинохудожниках «Кино и образ» Ирина Жигмунд.
Ольга Кручинина (1917-2007) работала художником по костюмам в фильмах «Каменный цветок», «Алые паруса», «Мимино» и др.
«Каменный цветок» (1946) — экранизация уральских сказов Павла Бажова, ставшая первой полнометражной советской картиной на многослойной цветной пленке. Фильм Александра Птушко получил приз Каннского кинофестиваля за лучшее использование цвета.
Фото: афиша фильма "Каменный цветок" (1946), предоставлено пресс-службой «Иллюзиона»