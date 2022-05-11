В Новосибирске создали приложение для экскурсий с элементами кинохроники и AR-технологий

11.05.2022
Приложение для экскурсий с фрагментами кинохроники и элементами дополненной реальности (AR) было создано в Новосибирске. Об этом информирует ТАСС.
Предполагается, что с его помощью жители и гости города смогут познакомиться с историей знаковой достопримечательности Новосибирска — площади Ленина и располагающемся на ней театре оперы и балета, рассказала директор Новосибирского дома документального кино Элла Давлетшина, руководитель Межрегиональной общественной организации поддержки и развития кинематографа «Встречи в Сибири», реализующей проект.
Площадь Ленина находится в самом центре Новосибирска и в разные годы становилась местом важных исторических событий для жизни города.
Фото: Pixabay