В Новосибирске создали приложение для экскурсий с элементами кинохроники и AR-технологий

11.05.2022

В Новосибирске создали приложение для экскурсий с элементами кинохроники и AR-технологий

Приложение для экскурсий с фрагментами кинохроники и элементами дополненной реальности (AR) было создано в Новосибирске. Об этом информирует ТАСС.

Предполагается, что с его помощью жители и гости города смогут познакомиться с историей знаковой достопримечательности Новосибирска — площади Ленина и располагающемся на ней театре оперы и балета, рассказала директор Новосибирского дома документального кино Элла Давлетшина, руководитель Межрегиональной общественной организации поддержки и развития кинематографа «Встречи в Сибири», реализующей проект.

Площадь Ленина находится в самом центре Новосибирска и в разные годы становилась местом важных исторических событий для жизни города.

Фото: Pixabay