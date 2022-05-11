Фестиваль «Будущее театральной России» стартовал в Ярославле

11.05.2022
В программу фестиваля включены Всероссийская актерская биржа труда и образовательный проект «Шишигинская школа. Интенсив», сообщили в Минкультуры России.
С 11 по 17 мая в Ярославле пройдет XIII Всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России». Выпускники 19 театральных вузов со всей страны покажут 25 дипломных спектаклей. Фестиваль посетят более 400 участников из 14 регионов РФ.
С этого года организаторы неконкурсного фестиваля будут присуждать участникам три дипломата лауреатов в номинации «Событие фестиваля», педагогам — диплом лауреата в номинации «За честь и достоинство».
В рамках мероприятия в Ярославле пройдет Всероссийская актерская биржа труда. В течение недели актеры-выпускники со всей России смогут попасть на отборы с участием представителей кастинг-агентств, худруков, главных режиссеров и директоров театров из разных городов и получить возможность начать карьеру.
Также в этом году в программе «Будущего театральной России» — образовательный проект «Шишигинская школа. Интенсив». Он посвящен 60-летию Ярославской театральной школы, основанной народным артистом СССР, режиссером и театральным педагогом Фирсом Шишигиным (1908–1985).
Фото: pixabay