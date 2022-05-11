Башкирский театр оперы и балета завершит сезон премьерой

11.05.2022
В конце текущего сезона на сцене Башоперы дебютирует опера «Евгений Онегин», сообщает министерство культуры Башкортостана.
4 и 5 июля пройдут премьерные показы постановки «Евгений Онегин», которая станет восьмым сценическим воплощением оперы в истории театра.
Режиссером-постановщиком спектакля выступила Ляйсан Сафаргулова, для которой «Евгений Онегин» стал режиссерским дебютом в опере.
«Наша задача — не испортить произведение двух гениев — Пушкина и Чайковского. Радикальных прочтений этой оперы ожидать не стоит», — подчеркнула Сафаргулова.
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — заслуженный артист Башкортостана Азат Шахмухаметов. Художник-постановщик — заслуженный артист Башкортостана Иван Складчиков.
Фото: pixabay