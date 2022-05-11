Посольство РФ сообщило о возвращении картин с выставки русского авангарда в Сеуле

11.05.2022
Произведения с выставки «Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство», которая состоялась в столице Республики Корея, доставлены в Россию. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Сеуле.
«При содействии посольства России в Республике Корея все экспонаты выставки „Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство“ были вывезены из страны и в настоящий момент находятся на территории Российской Федерации. В интересах безопасности маршрут и даты перемещения предметов искусства не разглашаются», — отметили в российской дипломатической миссии.
Ранее сообщалось, что подготовка к транспортировке экспонатов шла в соответствии с договоренностями и принятыми стандартами логистики культурных ценностей.
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