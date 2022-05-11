Ансамбль танца «Алан» из Северной Осетии выступит в Пскове в июне

11.05.2022
Государственный академический ансамбль танца «Алан» из Республики Северная Осетия впервые выступит в Псковской области 14 июня в большом концертном зале филармонии. Об этом сообщила пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Коллектив представит зрителю свои постановки, в том числе «Танец с кинжалом».
«Ансамбль танца „Алан“ впервые выступит на псковской сцене. Государственный академический ансамбль танца, обладатель ордена Дружбы народов, покажет свои лучшие работы, в том числе знаменитые постановки „Симд“, „Хонга Кафт“, „Танец с кинжалом“ и „Танец чабанов“. „Алан“ — один из старейших танцевальных коллективов Северной Осетии. За годы своей истории коллектив покорил танцем сердца не только россиян, но и зрителей в самых разных уголках мира», — отмечается в сообщении.
Фото: Pixabay