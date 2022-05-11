Вышел трейлер третьего сезона антологии «Любовь, смерть и роботы»

11.05.2022
Стриминговый сервис Netflix поделился полноценным роликом по новому сезону анимационного шоу на своем YouTube-канале.
В ролике представлены кадры из всех короткометражных анимационных фильмов, которые включены в третий сезон антологии «Любовь, смерть и роботы». Зрители увидят девять эпизодов, снятых разными режиссерами и выполненных в разных стилях. Короткометражки не связаны сюжетно друг с другом.
Продюсерами проекта выступают Тим Миллер («Дэдпул», «Терминатор: Темные судьбы») и Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Исчезнувшая»).
Первая серия третьего сезона появится на «Нетфликсе» 20 мая.
Фото: кадр из трейлера сериала «Любовь. Смерть. Роботы»