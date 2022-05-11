Стартовал отбор в юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета

Национальный отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр 2022 года проходит при поддержке Минкультуры РФ и Фонда президентских грантов, сообщается в пресс-релизе ведомства.





Всероссийский юношеский симфонический оркестр объявил о начале отбора в новый состав 2022-2024 годов. Основатель, художественный руководитель и главный дирижер оркестра — Юрий Башмет.





Для участия в прослушиваниях необходимо подать заявку и заполнить анкету на официальном сайте не позднее 1 июня 2022 года. Первый этап отбора будет проходить до 17 июня 2022 года в офлайн- и онлайн-формате. Прослушивания в очном формате пройдут в Красноярске, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, Казани, Петербурге и Москве.





С подробными условиями участия в отборе в оркестр сезонов 2022-2024 годов можно ознакомиться на сайте коллектива.





Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета создан в 2012 году. Сегодня в его составе более 100 музыкантов 10-22 лет из более чем 40 городов России. Состав оркестра формируется по итогам Всероссийского конкурса исполнителей классической музыки, проходящего раз в два года. За минувшие годы в прослушиваниях в оркестр участвовали более 5 тысяч музыкантов.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ