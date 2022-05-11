На видеоплатформе «Русских сезонов» покажут фильмы кинофестиваля «Ноль плюс»

11.05.2022
Зрители портала могут увидеть российские короткометражные фильмы от молодых режиссеров, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
12 мая на официальном сайте «Русских сезонов» представят короткометражные фильмы «Кассетка» и «Звуки», в которых главное — человеческие отношения.
Ранее на портале показали короткометражки «Рабочий момент» и «Меня зовут Петя» (фильмы доступны для просмотра).
Кинофестиваль «Ноль плюс» и онлайн-кинотеатр Zeroplus.tv отбирают со всего мира художественное, анимационное, документальное кино для детской, подростковой и семейной аудитории. Ежегодно кинофестиваль собирает в офлайне около 10 тысяч детей, подростков и взрослых, а онлайн — более 100 тысяч.
Начало трансляций в 20:00.
Фото: Рixabay