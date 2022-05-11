Экшн-комедии «Оторви и выбрось» дебютирует в онлайн-кинотеатре KION

Премьера фильма с Анной Михалковой и Викторией Коротковой в Сети состоится 15 мая, говорится в пресс-релизе KION.





Фильм режиссера и сценариста Кирилла Соколова («Папа, сдохни») будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 15 мая. Главные роли исполнили Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова и Александр Яценко.





Ольга (Короткова) выходит из тюрьмы и забирает дочь Машу (Кругова) у бабушки. Однако Вера Павловна (Михалкова) не собирается отдавать ребенка — она пускается в погоню за дочерью и внучкой. В истории задействован Олег — бывший партнер Ольги, до сих пор в нее влюбленный.





Фото: кадр из фильма «Оторви и выбрось», предоставлено пресс-службой KION