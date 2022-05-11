Дебютный трейлер «Аватара 2» выпустила студия Disney

Официальный тизер-трейлер продолжения фантастического фильма Джеймса Кэмерона появился на YouTube-канале проекта.





Действие картины «Аватар: Путь воды» развернется спустя 10 лет после событий оригинальной истории. Семья Нейтири и Джейка и весь народ на’ви сталкиваются с новой угрозой — люди не осознали своих ошибок и снова готовятся атаковать на’ви, которым придется защищать себя и свой дом.





«Путь воды» планируют выпустить в кинотеатрах в декабре 2022 года. Фильм выйдет спустя 13 лет после дебюта «Аватара». К своим ролям вернутся Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер и др.





Фото: кадр из трейлера фильма «Аватар: Путь воды»