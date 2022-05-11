Никита Михалков поздравил россиян с праздником Победы

Режиссер Никита Михалков поздравил россиян с Днем Победы, великим праздником Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне на официальном канале «Бесогон» в Telegram.

9 Мая он также принял участие в праздничном концерте в честь Дня Победы в Екатеринбурге. Он поддержал Российскую армию и сравнил Великую Отечественную войну с текущей политической ситуацией.





«Сегодня вы как раз и отстаиваете не только рубежи, не только целостность православного мира, но вы его творите, этот мир, сегодня. И поймите, это не просто наша специальная операция. Это очень серьезный вызов тому мировому сообществу, который хочет нас превратить в свой придаток, в своих вассалов. Я совершенно уверен, что русский воинский дух, сила воли, внутренняя убежденность и помощь Божия помогут всем нам сделать так, чтобы мы остались великой страной, с великой культурой, великой религией», — сказал кинорежиссер.





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