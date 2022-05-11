Лаборатория «Молодежь. Театр. Lab» пройдет на фестивале «Радуга»

XXIII Международный театральный фестиваль состоится в ТЮЗе имени А.А. Брянцева в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе.





26-28 и 30 мая будет работать режиссерско-драматургическая лаборатория «Молодежь. Театр. Lab». В программе — показ и обсуждение эскизов по пьесам молодых драматургов в постановке студентов РГИСИ.





26 мая в театре состоится творческая встреча с народным артистом РФ режиссером Камой Гинкасом.





30 и 31 мая пройдет Молодежный театральный форум. В первый день будут подведены итоги лаборатории «Молодежь. Театр. Lab». Кроме того, с лекцией «Влияние российского театра на турецкий театр» выступит режиссер Биркан Гёргюн (Турция). Во второй день пройдет паблик-ток «Как создать проект в современных реалиях?» и презентация проектов студентов продюсерского факультета Школы-студии МХАТ.





Мероприятия внутренней программы может посетить любой желающий по регистрации на сайте «Радуги». https://rainbowfest.spb.ru/





Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева